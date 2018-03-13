МИД КНР: Китай продолжит играть уникальную роль в решении ядерной проблемы Корейского полуострова

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Китай продолжит играть уникальную роль в решении ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан на очередной пресс-конференции.

"Китай твердо привержен денуклеаризации Корейского полуострова, делу поддержки мира и стабильности на полуострове, решению ядерной проблемы путем диалога и переговоров. КНР будет и впредь играть свою уникальную роль, призывать все заинтересованные стороны к началу переговоров. Китай надеется, что в конечном итоге путем переговоров стороны добьются позитивных результатов и договорятся построить мирный, стабильный и безъядерный Корейский полуостров", — отметил Лу Кан.

Напомним, что Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом . Между сторонами состоялся подробный обмен мнениями по поводу нынешней ситуации на Корейском полуострове.

Комментируя нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове, Лу Кан заявил, что появилась возможность вернуться к переговорному решению ядерной проблемы полуострова и необходимо предоставить для этого поддержку. Китайская сторона рада видеть, что Д. Трамп выразил надежду на урегулирование ядерной проблемы мирным путем, что согласуется с последовательной позицией Китая. Чон Ый Ен отметил, что РК благодарит китайскую сторону за то, что Китай всегда придерживается мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова, цели денуклеаризации и диалога между РК и КНДР, благодаря чему в этом вопросе происходят активные сдвиги.

Лу Кан отметил, что США и КНДР, в конце концов, заявили о политическом намерении провести прямой диалог, необходимо это поощрять и поддерживать. Китай рассчитывает на успешное проведение встречи между РК и КНДР и диалога между КНДР и США. Председатель КНР Си Цзиньпин надеется, что США и КНДР в кратчайшие сроки начнут контакты и диалог и будут стремиться к достижению позитивных результатов. По словам Д. Трампа, факты подтверждают, что позиция Си Цзиньпина о необходимости проведения диалога США с КНДР является правильной. Чон Ый Ен также выразил благодарность Китаю за то, что он не перестает выступать за прямой диалог между США и КНДР, а также надежду на то, что Китай продолжит играть в этом процессе важную роль. —0—