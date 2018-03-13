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В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона
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Представитель Белого дома объяснил увольнение Тиллерсона 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Перестановки в руководстве Госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием американского лидера Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР. Об этом изданию The New York Times сообщил представитель Белого дома.
По его словам, Трамп принял решение уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, чтобы сформировать новую команду «до начала предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном», а также разных переговоров в сфере торговли.
Ранее Трамп заявил, что глава ЦРУ Майк Помпео займёт пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.
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