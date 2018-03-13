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Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона
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Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Сенатор Алексей Пушков считает, что причиной отставки Рекса Тиллерсона с поста секретаря госдепартамента могли стать его разногласия с президентом Дональдом Трампом по иранской ядерной сделке.
"Возможная причина отставки Тиллерсона — разногласия с Трампом по Ирану", — написал Пушков в Twitter. Тиллерсон, по его словам, был за сохранение «ядерной сделки», а назначенный вместо него глава ЦРУ Майк Помпео — сторонник самой жесткой линии. «В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну», — добавил сенатор.
Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления.
Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона).
Однако сам Трамп их опровергал. В конце декабря 2017 года он назвал подобные сообщения «фейковыми новостями».
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