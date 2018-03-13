Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона

"Возможная причина отставки Тиллерсона — разногласия с Трампом по Ирану ", — написал Пушков в Twitter. Тиллерсон, по его словам, был за сохранение «ядерной сделки», а назначенный вместо него глава ЦРУ Майк Помпео — сторонник самой жесткой линии. «В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну», — добавил сенатор.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления.

Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона ).

Однако сам Трамп их опровергал. В конце декабря 2017 года он назвал подобные сообщения «фейковыми новостями».