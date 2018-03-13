Ещё
Главой ЦРУ впервые станет женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Главой ЦРУ впервые станет женщина 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: americansecuritytoday.com
Директором Центрального разведывательного управления США впервые в истории станет женщина — ведомство возглавит Джина Хаспел. Об этом американский президент Дональд Трамп написал во вторник, 13 марта, на своей странице в Twitter.
В феврале 2017-го Хаспел заняла должность замглавы ЦРУ. На новом посту она сменит Майка Помпео, которого Трамп назначил госсекретарем вместо Рекса Тиллерсона. Обе предложенные кандидатуры должен будет утвердить Конгресс.
Хаспел служила в ЦРУ с 1985 года. Она в том числе управляла тайной тюрьмой ведомства в Таиланде и контролировала жестокие допросы задержанных, писала The New York Times. По ее данным, женщина также была вовлечена в уничтожение видеозаписей, которые задокументировали использование агентами ЦРУ пыток.
О том, что в США намерены сменить главу разведывательного управления, The New York Times сообщала в ноябре. По данным газеты, его должен был занять сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям136
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле275
В ООН сорвали выступление России77
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение