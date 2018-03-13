Новый госсекретарь США выступил с заявлением

«Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем», — говорится в сообщении.

Помпео пообещал трудиться для того, чтобы Америка была «сильной, гордой, могущественной и свободной».