Новый госсекретарь США выступил с заявлением 

Новый госсекретарь США Майк Помпео пообещал работать на благо страны. Заявление Помпео распространила пресс-служба Белого дома, передает РИА «Новости».
Новый глава Госдепартамента также поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверие.
«Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем», — говорится в сообщении.
Помпео пообещал трудиться для того, чтобы Америка была «сильной, гордой, могущественной и свободной».
Ранее Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на этот пост бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.