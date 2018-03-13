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Новый госсекретарь США выступил с заявлением
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Тиллерсона уволили насильно
Тиллерсона уволили насильно

Новый госсекретарь США выступил с заявлением 

Рамблер 55 минут назад
Новый госсекретарь США Майк Помпео пообещал работать на благо страны. Заявление Помпео распространила пресс-служба Белого дома, передает РИА «Новости».
Новый глава Госдепартамента также поблагодарил президента США Дональда Трампа за доверие.
>> Трамп нашел замену Тиллерсону
«Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем», — говорится в сообщении.
Помпео пообещал трудиться для того, чтобы Америка была «сильной, гордой, могущественной и свободной».
Ранее Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на этот пост бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.
 Ещё 7 источников 
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