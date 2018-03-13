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Большинство японцев не поверили в денуклеаризацию КНДР
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Большинство японцев не поверили в денуклеаризацию КНДР 

Российская Газета 13 марта 2018
Более 70 процентов жителей Японии не доверяют обещаниям северокорейского лидера Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний и денуклеаризации. Только три процента опрошенных ответили, что верят главе КНДР.
Негативное отношение к готовящейся встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа высказали 35 процентов опрошенных, передает ТАСС.
Пхеньян заявил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.
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