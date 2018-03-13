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США продлили санкции против Ирана еще на один год
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США продлили санкции против Ирана еще на один год 

РИА «ФедералПресс» 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняет газета «Известия», санкции против Ирана продлены до 15 марта 2019 года из-за «действий и политики правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека».
В Белом доме также подчеркнули, что продолжает свое действие режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и «шестеркой» посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания).
Согласно тексту, республика должна ограничить обогащение урана и полностью отказаться от производства ядерного оружия. 16 января 2016 года с Ирана были сняты санкции, введенные из-за этих разработок, пишет ТАСС.
Как заявил Трамп, несмотря на «существенное изменение нашей (американской — Ред.) санкционной политики, остальные ограничительные меры „остаются в силе“.
»ФедералПресс» напоминает, ранее Трамп рассказал, что выйдет из ядерной сделки с Ираном в случае, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на «значительные изменения».
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