Женщина впервые возглавит ЦРУ

Президент Дональд Трамп назначил на эту должность Джину Хэспел, которая до этого занимала пост первого заместителя главы ЦРУ.

Нынешний руководитель разведывательного ведомства Майк Помпео возглавит Госдепарамент США после отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона . О перестановках Дональд Трамп объявил в своем Твиттере.

Джина Хэспел работает в ЦРУ в 1985 года. По открытым источникам известно, что она обладает большим опытом оперативной работы за рубежом.

В прошлом она возглавляла резидентуры ЦРУ в нескольких странах. Назначение нового директора Центрального разведывательного управления должен утвердить Конгресс.