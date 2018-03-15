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В США прошли массовые митинги школьников против оружия
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В США прошли массовые митинги школьников против оружия 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: RT на русском
Тысячи школьников вышли на улицы городов США, чтобы принять участие в митингах в поддержку ужесточения режима контроля над оружием. Массовые демонстрации за повышение безопасности учащихся прокатились по стране спустя месяц после стрельбы в одной из школ города Паркленд во Флориде. Тогда жертвами 19-летнего стрелка стали 17 человек, ещё 14 были госпитализированы. Сторона обвинения намерена добиваться для стрелка высшей меры наказания — смертной казни. В Вашингтоне активисты принесли к зданию Капитолия семь тысяч пар обуви в память о детях, погибших в США от огнестрельного оружия за последние пять лет. Кадры с акций протеста — в фоторепортаже RT.
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