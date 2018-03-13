Тиллерсон оценил свою работу

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на своем посту добился в Сирии важных договоренностей по прекращению огня, "но осталось немало сделать".
"В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — заявил Тиллерсон на брифинге в госдепартаменте.
Он добавил, что также необходимы усилия по стабилизации ситуации в Ираке и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Ничего нельзя сделать без наших союзников", — добавил Тиллерсон.
*Запрещенная в России террористическая организация