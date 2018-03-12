Токио и Сеул договорились о давлении на Пхеньян

Москва , 12 марта — «Вести. Экономика». Токио и Сеул договорились, что будут поддерживать максимальное давление на Северную Корею , пока Пхеньян не предпримет конкретные меры для решения проблем с ядерным оружием в стране, заявил министр иностранных дел Японии

"Япония и Южная Корея согласились, что мы будем продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею, пока это не приведет к конкретным действиям", — сказал Таро Коно, после переговоров с начальником национальной разведывательной службы Южной Кореи Су Хун.

Коно отказался раскрыть, какими должны быть конкретные действия или смягчила ли Япония свою позицию в связи с согласием Пхеньяна провести переговоры по проблеме ядерной программы.

Коно также сказал, что Япония будет готова предоставить деньги для инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если это будет необходимо.

Министр подчеркнул, что Япония будет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и Южной Кореей, в том числе по решению проблемы японских граждан, похищенных в прошлом Северной Кореей.

Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном , что станет первой встречей лидеров двух стран и потенциально может снизиться напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна.

В администрации Трампа отметили, что место и время переговоров еще не определены, подчеркнув, что Соединенные Штаты очень надеются, что переговоры будут способствовать денуклеаризации Северной Кореи, однако до их проведения все санкции против Пхеньяна будут оставаться в силе.

Сам Трамп на своей странице в соцсети назвал достигнутую договоренность огромным прогрессом.

Ранее представитель Южной Кореи, во время визита в Белый дом, рассказал, что Ким Чен Ын передал Дональду Трампу предложение провести встречу и тот согласился. Сообщалось, что встреча может произойти до мая.