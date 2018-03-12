Востоковед: Американцам не нужен мир с КНДР

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ум в эфире НСН заявил, что намерения северокорейского лидера не меняются уже много лет, но, как и прежде, всё зависит от ответа американской стороны.

«Ничего нового в этом нет. Последние 20 с лишним лет северокорейское руководство об этом говорит, и всё время США это предложение отвергают. И в этом вся трагедия. Американцы не хотят подписывать мирное соглашение, точно так же, как этого не хотело до сих пор правительство Южной Кореи», — заметил эксперт.

Идти на примирение с КНДР не выгодно Штатам, отметил собеседник НСН. И в Пхеньяне это прекрасно понимают, анализируя опыт прошлых соглашений о временном перемирии.

«Ким Чен Ын умный, и он прекрасно понимает, что американцам очень трудно решиться на это. Ведь если они подпишут мирный договор, им надо будет признать, что они участвовали в войне против Северной Кореи. Они же тогда прикрывали свои действия мандатом ООН , а сейчас они как государство должны подписывать мирный договор. Второе, если они пойдут на этот шаг, им придётся вывести войска с территории Южной Кореи. Но им это не нужно, хотя войска там были размещены в нарушение соглашения о временном перемирии, подписанного американским генералом Кларком. Тогда уже через неделю после договора США подписали новый документ с Южной Кореей, по которому их войска находятся на территории страны без ограничения срока полномочий. И, кстати, на эти американские базы не имеет права входить ни один южнокореец, даже президент. Они их не контролируют, даже не знают, что там. Поэтому ничего нового в словах Ким Чен Ына нет, политика Северной Кореи всегда была такой, они этого искренне хотят. Вопрос в том, пойдут ли на это США», — заключил востоковед.

Предполагается, что конечной целью мирного соглашения с США станет установление дипломатических отношений между странами, а также открытие в КНДР американского посольства, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». Лидер Северной Кореи может поднять тему денуклеаризации полуострова уже на предстоящей встрече с американским президентом. Однако собеседник НСН напомнил, что попытки выстроить дипломатические отношения с США предпринимались неоднократно, и каждый раз Вашингтон нарушал установленные договорённости. Так было в 1994 году, когда было подписано рамочное соглашение, и в 2005 году, когда речь шла о том, что в обмен на отказ Северной Кореи от ядерного оружия другие страны, в том числе и США, и Южная Корея установят с Пхеньяном дипломатические отношения. Буквально через неделю после этого американцы ввели новые санкции против КНДР, напомнил востоковед.