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Экс-посол США пожурил Трампа за непризнание Карабаха
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Экс-посол США пожурил Трампа за непризнание Карабаха 

Sputnik Армения 12 марта 2018
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 12 мар — Sputnik. Бывший посол США в Армении Джон Эванс опубликовал статью на страницах издания The National Interest, в которой раскритиковал позицию американских властей в отношении нагорно-карабахского конфликта.
По мнению дипломата, властям США, как и международному сообществу, давно пора признать Нагорный Карабах и его право на включение в семью наций. В статье отмечается, что в ближайшие дни США посетит глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян.
"Избранный демократическим путем президент Нагорного Карабаха Бако Саакян не будет принят администрацией США, в том числе и по той причине, что Вашингтон до сих пор молчит в вопросе независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана. А между тем, Карабах был присоединен к Азербайджану в 1921 году Иосифом Сталиным", — пишет Эванс.
По его словам, США и другие страны не признают Карабах, однако предшественник Саакяна — Аркадий Гукасян дважды посещал США и проводил рабочие встречи с представителями Госдепа.
Эванс напоминает, что США вместе с Россией и Францией уже больше 20 лет осуществляют посредническую миссию по урегулированию карабахского конфликта. И хотя проблему решить пока не удается, народ Карабаха сумел построить демократию и основывающуюся на рыночных отношениях экономику.
Экс-посол отмечает, что Азербайджан применяет санкции в отношении иностранных граждан, посещающих Карабах. В «черном списке» Баку сейчас находятся такие персоны, как Монсеррат Кабалье, известный американский шеф-повар Энтони Бурден, колумнист Washinton Post Дэвид Игнатиус и многие другие, в том числе и он, Эванс.
"Настало время, чтобы международное сообщество приветствовало Нагорно-Карабахскую республику в семье наций. Как говорила недавно заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, Нагорный Карабах — это не конфликт, а страна", — пишет автор.
Он считает, что народ непризнанной республики всего лишь хочет жить в мире и свободе, и он вполне заслужил право на это.
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