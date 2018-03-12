Экс-посол США пожурил Трампа за непризнание Карабаха

По мнению дипломата, властям США, как и международному сообществу, давно пора признать Нагорный Карабах и его право на включение в семью наций. В статье отмечается, что в ближайшие дни США посетит глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян

"Избранный демократическим путем президент Нагорного Карабаха Бако Саакян не будет принят администрацией США , в том числе и по той причине, что Вашингтон до сих пор молчит в вопросе независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана . А между тем, Карабах был присоединен к Азербайджану в 1921 году Иосифом Сталиным", — пишет Эванс.

По его словам, США и другие страны не признают Карабах, однако предшественник Саакяна — Аркадий Гукасян дважды посещал США и проводил рабочие встречи с представителями Госдепа

Эванс напоминает, что США вместе с Россией Францией уже больше 20 лет осуществляют посредническую миссию по урегулированию карабахского конфликта. И хотя проблему решить пока не удается, народ Карабаха сумел построить демократию и основывающуюся на рыночных отношениях экономику.

"Настало время, чтобы международное сообщество приветствовало Нагорно-Карабахскую республику в семье наций. Как говорила недавно заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, Нагорный Карабах — это не конфликт, а страна", — пишет автор.

Он считает, что народ непризнанной республики всего лишь хочет жить в мире и свободе, и он вполне заслужил право на это.