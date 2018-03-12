СМИ: США не будут направлять атомный авианосец на учения с Южной Кореей

ТОКИО, 12 марта. / ТАСС /. США не будут направлять ударную авианосную группу на совместные с Южной Кореей военные учения, которые должны пройти после окончания зимней Паралимпиады. В учениях вместо этого примет участие отряд кораблей во главе с универсальным десантным кораблем ВМС США Wasp, который действует с базы Сасебо на юго-западе Японии , сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

Его источники утверждают, что отказ от направления атомного авианосца должен стать позитивным сигналом в сторону Пхеньяна на фоне возможной встречи этой весной президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына . В то же время участие в учениях мощного отряда во главе с Wasp призвано показать, что Вашингтон не отказывается от политики военного нажима на Пхеньян.

Этот десантный корабль недавно принял на борт новейшие боевые самолеты пятого поколения F-35B. Ранее F-35B, обладающие возможностью короткого разбега и вертикальной посадки, были переброшены на авиабазу морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю. Корабль Wasp водоизмещением более 41 тысячи тонн и длиной 257 метров может взять на борт около 1,1 тысячи членов экипажа, а также порядка 1,6 тысячи морских пехотинцев, готовых к выполнению задач по десантированию.

В море Wasp действует в составе группы, в которую входят ракетные эсминцы ВМС США Dewey и Sterett. Они могут атаковать цели крылатыми ракетами и имеют мощные средства ПРО и ПВО.

Совместные американо-южнокорейские учения должны пройти после 18 марта, когда завершится Паралимпиада в Пхенчхане. По данным Kyodo, их предполагается завершить до конца апреля, поскольку на это время намечена встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.