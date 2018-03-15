Москва, 15 марта — «Вести. Экономика» Тарифы президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий вполне позволят взять ему псевдоним «Герберт Гувер II». По крайней мере, такая аналогия вполне уместна.
Гувер вошел в историю как один из худших американских президентов. Как и Трамп, он был богатым бизнесменом международного уровня. Также он был политическим аутсайдером. Гувер не занимал государственные должности до своей инаугурации 1929 года. Как и Трамп, Гувер столкнулся с сильным давлением со стороны борющегося американского рабочего класса.
В 1930 году он подписал Закон о тарифах Смута-Хоули, повысив тарифы на тысячи импортируемых товаров до рекордных уровней. Это спровоцировало начало тарифной войны, привело к сокращению наполовину американского экспорта, что и нанесло сокрушительный удар по американской экономике.
Почти 100 лет спустя Трамп решил повторить те же ошибки. Трамп начал эту торговую войну прошлым летом.
На прошлой неделе Трамп объявил о тарифах на сталь и алюминий. Китай, конечно же, является крупнейшим в мире производителем обоих товаров.
Пресса уже успела окрестить тарифы «неожиданными». Но они не появились из ниоткуда.
В прошлом месяце читателям Crisis Investing было объявлено, что, скорее всего, будут установлены тарифы на сталь и алюминий.
Фактически, речь идет о торговой войне — в частности, о торговой войне с Китаем — с сентября.
Честно говоря, Трамп сделал первый выстрел в этой торговой войне прошлым летом, когда его администрация начала расследование в отношении Китая на основании статьи 301 Закона о торговле 1974 года.
Это редко используемое положение позволило Трампу «предпринять все необходимые действия… для устранения любой торговой практики, которая является необоснованной, либо дискриминационной, и которая ограничивает торговлю в США».
Традиционно, посредством этого, участники ВТО, включая Китай и США, разрешают торговые споры. Но Трамп, опираясь на раздел 301, предпринял односторонний подход.
Издание Financial Times так описало эту ситуацию: «Согласно статье 301, которая практически не применялась с момента создания ВТО в 1995 году, Фактически, США будут выступать в качестве судьи, присяжных и палача в одном лице при любой жалобе, которая будет определена в рамках этого.
Несомненно, расследование в конечном итоге приведет к тому, что Китай проводит недобросовестную торговую практику. Это даст Трампу оправдание, необходимое для дальнейшей эскалации войны.
Рекордный уровень торгового дефицита с Китаем Расследование стало началом крупного ответного удара по Китаю.
Трамп даже заявил: „Это только начало, должен вам сказать. Это только начало“. И он не шутил.
В январе Трамп сделал еще один выстрел. Он ввел тарифы на импортные солнечные панели и стиральные машины. Китай является крупнейшим производителем солнечных панелей.
После этого в своем первом обращении „О положении страны“ Трамп заявил, что предыдущие торговые сделки „принесли в жертву процветание нашей экономики и подорвали процветание наших компаний, рост рабочих мест и нашего благосостояния“, добавив, что „эра экономической капитуляции полностью закончилась“.
А потом случился казус.
В феврале министерство торговли объявило, что в США за первый год правления Трампа отмечен самый большой торговый дефицит с Китаем. А он неоднократно обещал сократить дефицит.
Трамп рассматривает дефицит торгового баланса в качестве экономической системы показателей между США и Китаем. Теперь, на фоне рекордно высокого дефицита у него есть еще один удобный повод для эскалации торговой войны.
Одно обещание, которое Трамп может сдержать.
Во время своей кампании Трамп угрожал установить тарифы в 45% на китайские товары, поступающие в США.
Он также сказал, что Китай „пьет кровь из США“ и „нельзя дальше позволять Китаю насиловать страну, что они сейчас и делают“.
Ужесточение торговых отношений с Китаем — это то обещание его кампании, которое Трамп может выполнить. С юридической точки зрения, он не нуждается в чьем-либо сотрудничестве, как он показал на прошлой неделе.
Он также придерживается своей точки зрения о том, что Китай несет основную ответственность за потерю рабочих мест среднего класса.
И новые тарифы являются частью гораздо более крупного и действительно опасного конфликта с Китаем.
Как американская мечта сбежала в Китай Китай вытесняет США с позиций мировой державы №1.
Его ВВП к 2030 году вырастет вдвое по сравнению с ВВП США. Иными словами, экономика Китая скоро окажется вдвое больше, чем в Америке.
Китай уже превзошел США в большей степени, чем можно предполагать.
Впервые в современной истории Азия богаче Европы с точки зрения частного благосостояния. А в следующие 2 года она также станет богаче, чем Северная Америка.
И драйвером этого сдвига является Китай.
Китайцы являются одними из самых активных вкладчиков в мире. Более 30% своего располагаемого дохода они переводят в сбережения.
Это причина, по которой более 700 млн китайцев вырвались из бедности за последние пару десятилетий.
Кроме того, в Китае выпускается в 4 раза больше студентов в области STEM (наука, технология, инженерия и математика), чем в США. И это не учитывая китайских студентов, обучающихся в американских университетах.
Это мощная тенденция к движению. А тенденция к движению, как правило, сохраняется до тех пор, пока что-то большее не остановит ее.
В этом случае эта тенденция к остановке может привести к войне.
Крупнейший игрок в мировой истории Вероятность того, что США и Китай начнут войну составляет 75%, по словам Грэма Эллисона, профессора Гарварда.
Эллисон рассмотрел структурные стрессы, которые создает растущая мировая держава, когда она бросает вызов действующей державе. Он изучил 16 подобных случаев. В 12 из них итогом стала война.
Подобное развитие событий было отмечено между Афинами и Спартой. Затем между Германией и Великобританией. А сегодня это разворачивается между Китаем и США.
Бывший лидер Сингапура Ли Куан Ю заявил: „Масштабы перемещения Китая в мировом балансе сил таковы, чтобы мир смог обрести новый баланс. Нельзя притворяться, что это еще один крупный игрок. Это самый большой игрок за всю историю человечества“, Военный конфликт между США и Китаем неизбежен. Но если история — это некий путеводитель, есть шанс — скажем, 75% — что США и Китай в скором времени вступят в войну.
Правительство США знает это. Стив Бэннон, ранее один из ближайших советников Трампа, отметил: „Мы готовимся к войне в Южно-Китайском море… без сомнения“.
Когда Китай обгонит США, случится одна или комбинация этих трех вещей:
1. США ничего не сделают. Текущие тенденции сохранятся. Китай вытеснит их с позиций самой могущественной державы в мире. 2. США и Китай начнут войну (традиционный вид войны с войсками и бомбами). 3. Нынешняя экономическая борьба между США и Китаем перерастет в мировую экономическую войну. Полномасштабная экономическая война является наиболее вероятным результатом. При правлении президента Трампа это почти неизбежно.
Китай не загнать в угол Трамп знает, что его сторонники испытывают пристрастие к торговле и настроены резко против Китая. Это основная причина, почему он победил на выборах и может быть переизбран. Вряд ли он здесь отступит.
При этом у китайцев есть эффективные способы нанести ответный удар.
Они могли бы устроить демпинг трежерис. Они могут ограничить импорт из США и сократить экспорт, например, iPhone, в США. Они могут также могут подвергнуть преследованиям американские компании, действующие в Китае.
Китай также может ограничить доступ к редкоземельным элементам. Он обладает негласной монополией на редкоземельные элементы, которые абсолютно необходимы для современной электроники и военной техники. А теперь подумайте об электромобилях, телевизорах с плоским экраном, беспилотных летательных аппаратах и истребителях.
На данный момент полномасштабная экономическая война запекается в торт. И, как мы видели на прошлой неделе, она тоже неизбежна.
К сожалению, ничем хорошим ни для Трампа, ни для США это не закончится.
Как заявил в воскресенье министр торговли Китая Чжун Шань: „В торговой войне нет победителей. Это станет бедствием не только для Китая, США, но и для всего мира“.