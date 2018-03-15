Тарифы Трампа — прелюдия к реальной войне с Китаем?

Гувер вошел в историю как один из худших американских президентов. Как и Трамп, он был богатым бизнесменом международного уровня. Также он был политическим аутсайдером. Гувер не занимал государственные должности до своей инаугурации 1929 года. Как и Трамп, Гувер столкнулся с сильным давлением со стороны борющегося американского рабочего класса.

В 1930 году он подписал Закон о тарифах Смута-Хоули, повысив тарифы на тысячи импортируемых товаров до рекордных уровней. Это спровоцировало начало тарифной войны, привело к сокращению наполовину американского экспорта, что и нанесло сокрушительный удар по американской экономике.

Почти 100 лет спустя Трамп решил повторить те же ошибки. Трамп начал эту торговую войну прошлым летом.

На прошлой неделе Трамп объявил о тарифах на сталь и алюминий. Китай , конечно же, является крупнейшим в мире производителем обоих товаров.

Пресса уже успела окрестить тарифы «неожиданными». Но они не появились из ниоткуда.

В прошлом месяце читателям Crisis Investing было объявлено, что, скорее всего, будут установлены тарифы на сталь и алюминий.

Фактически, речь идет о торговой войне — в частности, о торговой войне с Китаем — с сентября.

Честно говоря, Трамп сделал первый выстрел в этой торговой войне прошлым летом, когда его администрация начала расследование в отношении Китая на основании статьи 301 Закона о торговле 1974 года.

Это редко используемое положение позволило Трампу «предпринять все необходимые действия… для устранения любой торговой практики, которая является необоснованной, либо дискриминационной, и которая ограничивает торговлю в США».

Традиционно, посредством этого, участники ВТО , включая Китай и США, разрешают торговые споры. Но Трамп, опираясь на раздел 301, предпринял односторонний подход.

Издание Financial Times так описало эту ситуацию: «Согласно статье 301, которая практически не применялась с момента создания ВТО в 1995 году, Фактически, США будут выступать в качестве судьи, присяжных и палача в одном лице при любой жалобе, которая будет определена в рамках этого.

Несомненно, расследование в конечном итоге приведет к тому, что Китай проводит недобросовестную торговую практику. Это даст Трампу оправдание, необходимое для дальнейшей эскалации войны.

Рекордный уровень торгового дефицита с Китаем Расследование стало началом крупного ответного удара по Китаю.

Трамп даже заявил: „Это только начало, должен вам сказать. Это только начало“. И он не шутил.

В январе Трамп сделал еще один выстрел. Он ввел тарифы на импортные солнечные панели и стиральные машины. Китай является крупнейшим производителем солнечных панелей.

После этого в своем первом обращении „О положении страны“ Трамп заявил, что предыдущие торговые сделки „принесли в жертву процветание нашей экономики и подорвали процветание наших компаний, рост рабочих мест и нашего благосостояния“, добавив, что „эра экономической капитуляции полностью закончилась“.

А потом случился казус.

В феврале министерство торговли объявило, что в США за первый год правления Трампа отмечен самый большой торговый дефицит с Китаем. А он неоднократно обещал сократить дефицит.

Трамп рассматривает дефицит торгового баланса в качестве экономической системы показателей между США и Китаем. Теперь, на фоне рекордно высокого дефицита у него есть еще один удобный повод для эскалации торговой войны.

Одно обещание, которое Трамп может сдержать.

Во время своей кампании Трамп угрожал установить тарифы в 45% на китайские товары, поступающие в США.

Он также сказал, что Китай „пьет кровь из США“ и „нельзя дальше позволять Китаю насиловать страну, что они сейчас и делают“.

Ужесточение торговых отношений с Китаем — это то обещание его кампании, которое Трамп может выполнить. С юридической точки зрения, он не нуждается в чьем-либо сотрудничестве, как он показал на прошлой неделе.

Он также придерживается своей точки зрения о том, что Китай несет основную ответственность за потерю рабочих мест среднего класса.

И новые тарифы являются частью гораздо более крупного и действительно опасного конфликта с Китаем.

Как американская мечта сбежала в Китай Китай вытесняет США с позиций мировой державы №1.

Его ВВП к 2030 году вырастет вдвое по сравнению с ВВП США. Иными словами, экономика Китая скоро окажется вдвое больше, чем в Америке.

Китай уже превзошел США в большей степени, чем можно предполагать.

Впервые в современной истории Азия богаче Европы с точки зрения частного благосостояния. А в следующие 2 года она также станет богаче, чем Северная Америка.

И драйвером этого сдвига является Китай.

Китайцы являются одними из самых активных вкладчиков в мире. Более 30% своего располагаемого дохода они переводят в сбережения.

Это причина, по которой более 700 млн китайцев вырвались из бедности за последние пару десятилетий.

Кроме того, в Китае выпускается в 4 раза больше студентов в области STEM (наука, технология, инженерия и математика), чем в США. И это не учитывая китайских студентов, обучающихся в американских университетах.

Это мощная тенденция к движению. А тенденция к движению, как правило, сохраняется до тех пор, пока что-то большее не остановит ее.

В этом случае эта тенденция к остановке может привести к войне.

Крупнейший игрок в мировой истории Вероятность того, что США и Китай начнут войну составляет 75%, по словам Грэма Эллисона, профессора Гарварда

Эллисон рассмотрел структурные стрессы, которые создает растущая мировая держава, когда она бросает вызов действующей державе. Он изучил 16 подобных случаев. В 12 из них итогом стала война.

Подобное развитие событий было отмечено между Афинами и Спартой. Затем между Германией Великобританией . А сегодня это разворачивается между Китаем и США.

Бывший лидер Сингапура Ли Куан Ю заявил: „Масштабы перемещения Китая в мировом балансе сил таковы, чтобы мир смог обрести новый баланс. Нельзя притворяться, что это еще один крупный игрок. Это самый большой игрок за всю историю человечества“, Военный конфликт между США и Китаем неизбежен. Но если история — это некий путеводитель, есть шанс — скажем, 75% — что США и Китай в скором времени вступят в войну.

Правительство США знает это. Стив Бэннон , ранее один из ближайших советников Трампа, отметил: „Мы готовимся к войне в Южно-Китайском море… без сомнения“.

Когда Китай обгонит США, случится одна или комбинация этих трех вещей:

1. США ничего не сделают. Текущие тенденции сохранятся. Китай вытеснит их с позиций самой могущественной державы в мире. 2. США и Китай начнут войну (традиционный вид войны с войсками и бомбами). 3. Нынешняя экономическая борьба между США и Китаем перерастет в мировую экономическую войну. Полномасштабная экономическая война является наиболее вероятным результатом. При правлении президента Трампа это почти неизбежно.

Китай не загнать в угол Трамп знает, что его сторонники испытывают пристрастие к торговле и настроены резко против Китая. Это основная причина, почему он победил на выборах и может быть переизбран. Вряд ли он здесь отступит.

При этом у китайцев есть эффективные способы нанести ответный удар.

Они могли бы устроить демпинг трежерис. Они могут ограничить импорт из США и сократить экспорт, например, iPhone, в США. Они могут также могут подвергнуть преследованиям американские компании, действующие в Китае.

Китай также может ограничить доступ к редкоземельным элементам. Он обладает негласной монополией на редкоземельные элементы, которые абсолютно необходимы для современной электроники и военной техники. А теперь подумайте об электромобилях, телевизорах с плоским экраном, беспилотных летательных аппаратах и истребителях.

На данный момент полномасштабная экономическая война запекается в торт. И, как мы видели на прошлой неделе, она тоже неизбежна.

К сожалению, ничем хорошим ни для Трампа, ни для США это не закончится.

Как заявил в воскресенье министр торговли Китая Чжун Шань: „В торговой войне нет победителей. Это станет бедствием не только для Китая, США, но и для всего мира“.