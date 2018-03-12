Лидер КНДР хочет установить дипотношения с США и заключить мирный договор

Donga Ilbo

со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Конечная цель Ким Чен Ына — установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне ", — рассказал источник издания (цитата по ТАСС ).

По словам собеседника издания, о своем намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

В минувший четверг глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп

выразил готовность

провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Трамп позже лично подтвердил, что готов к переговорам.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».

Однако в пятницу, 9 марта, она проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своей ядерной программы.

Место планируемой встречи двух лидеров пока не определено, но Белый дом рассматривает «любые варианты», в том числе и поездку американского президента в Пхеньян. Об этом накануне

рассказал