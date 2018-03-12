Ещё
Лидер КНДР хочет установить дипотношения с США и заключить мирный договор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер КНДР хочет установить дипотношения с США и заключить мирный договор 

Newsru.com 12 марта 2018
Фото: Newsru.com
Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщила южнокорейская газета
Donga Ilbo
со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
"Конечная цель Ким Чен Ына — установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", — рассказал источник издания (цитата по ТАСС).
По словам собеседника издания, о своем намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В минувший четверг глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп
выразил готовность
провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Трамп позже лично подтвердил, что готов к переговорам.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».
Однако в пятницу, 9 марта, она проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своей ядерной программы.
Место планируемой встречи двух лидеров пока не определено, но Белый дом рассматривает «любые варианты», в том числе и поездку американского президента в Пхеньян. Об этом накануне
рассказал
заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Радж Шах.
Newsru.com: последние новости
Спецпрокурор Мюллер потребовал от Trump Organization предоставить документы по России Пентагон исключил участие танков в заказанном Трампом военном параде Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России329
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Порошенко поставили ультиматум по Крыму76
Атомные подлодки РФ дошли до США196
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение