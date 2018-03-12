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СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США
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СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США 

Российская Газета 12 марта 2018
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету «Тона ильбо».
По словам источника издания в администрации президента Южной Кореи, такое намерение Ким Чен Ын выразил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией.
"Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", — заявил собеседник «Тона ильбо».
Ранее лидер КНДР предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В Вашингтоне дали согласие, уточнив, что время и место переговоров будут согласованы позднее.
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