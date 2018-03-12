СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету «Тона ильбо».

По словам источника издания в администрации президента Южной Кореи, такое намерение Ким Чен Ын выразил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией.

"Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", — заявил собеседник «Тона ильбо».