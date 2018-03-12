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Второй за сутки самолёт-разведчик США замечен у границ России на Чёрном море
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Второй за сутки самолёт-разведчик США замечен у границ России на Чёрном море 

RT на русском 12 марта 2018
Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил полёт у российских границ на Чёрном море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов. Американский самолёт вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Вечером 11 марта он длительное время курсировал в районе Севастополя и Новороссийска.
Отмечается, что днём в воскресенье многочасовой разведывательный полёт вдоль побережья Крыма и Краснодарского края также осуществил стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Ранее сообщалось, что у российских границ зафиксировали разведывательный самолёт ВМС США EP-3E Aries II.
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