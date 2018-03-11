Главу Пентагона разочаровало послание Путина

Глава Пентагона сообщил, что речь Путина разочаровала, но не удивила его

"Я бы назвал это разочаровывающим, но не удивительным в данный момент, — сказал он. — Сейчас мы можем опустить часть этого как риторику накануне выборов". Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье сообщил, что Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию разочаровало, но не удивило его. Глава Пентагона , слова которого приводит пресс-служба ведомства, поделился своими впечатлениями о выступлении российского лидера с журналистами в самолете по пути в Оман

Мэттис утверждал, что "не увидел изменений в военном потенциале России ". По его словам, о "каждой из этих систем, о которой он (Путин — прим. ТАСС ) говорил", было известно уже давно.

"Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие, — сообщил министр. — Они не оказывают никакого влияния на нашу сторону в деле изменения позиции сдерживания".

Глава Пентагона выразил надежду на то, что "российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику [президента]". "У них довольно профессиональный офицерский корпус", — заявил Мэттис.

По его мнению, Москва "не действует в своих собственных интересах", когда откладывает российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем с участием заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Рябков в эксклюзивном комментарии ТАСС сообщил, что консультации были отложены из-за решения США сорвать планировавшиеся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве.