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Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции «невероятной силы»
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Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции «невероятной силы» 

Вести.Ru 11 марта 2018
Администрация президента США Дональда Трампа будет вести переговоры с КНДР с позиции силы, в отличие от своих предшественников. Об этом заявил в воскресенье директор ЦРУ Майкл Помпео.
По его мнению, администрация предшественника Трампа Барака Обамы проводила переговоры «с позиции слабого», тогда как нынешняя будет вести их с позиции «невероятной силы», с учетом санкций, направленных против северокорейского режима.
"Мы добились большего, чем предыдущие администрации: согласия не продолжать ядерные и ракетные испытания", — цитирует слова Помпео ТАСС.
Директор ЦРУ также полагает, что в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп возьмет на себя ведущую роль.
Помпео, кроме того, он заявил, что США намерены наращивать санкционное давление на КНДР. По его словам, облегчения санкций не будет, пока Трамп не достигнет цели: «необратимой и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова».
США хотят полностью закрыть КНДР доступ к финансовым ресурсам для продолжения разработки ядерной и ракетной программ, продолжил директор ЦРУ, добавив, что у Вашингтона это получается эффективно.
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