Ещё
В ЦРУ готовят ответ на новое оружие России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЦРУ заявил, что США найдут адекватный ответ на новое оружие России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства рассказал о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило "буквально ничего".
>> Запуск "ракеты Путина" вызвал шок на Западе
"Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в министерстве обороны, и американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений", — заверил он.
Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем, от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.
Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.
Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
РИА Новости: последние новости
Глава Пентагона прокомментировал послание Путина Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом как можно скорее, заявили в Сеуле Сеул и Вашингтон оптимистично настроены относительно решения проблемы КНДР
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии откровенно высказались о Порошенко278
Ремонт для Киркорова взбесил россиян403
На Первом канале прояснили ситуацию с Андреевой37
«Евровидение-2018»: Россия возвращается53
Страны Европы выступили против «Северного потока-2»394
Видео
00:13
Автор «оптической иллюзии» с семечками оболванил публику
Интернет
02:17
Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
Политика
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
00:27
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
03:51
Страны Европы выступили против «Северного потока-2»
Экономика
00:48
Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
Политика
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:16
Одноклассник Путина объяснил фразу «мочить в сортире»
Политика
00:29
Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
Политика
00:59
Путин объяснил гибель подлодки «Курск»
Политика Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение