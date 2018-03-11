Глава ЦРУ: США не собираются ослаблять давление на Северную Корею

В интервью CBS глава ЦРУ заявил, что Вашингтон «внимательно следит» за действиями Пхеньяна . «Все время, пока будут проходить эти переговоры, [санкционное] давление в отношении Северной Кореи будет продолжать повышаться», — приводит его слова ТАСС

По словам Помпео, облегчения санкций для КНДР не будет, пока американский президент Дональд Трамп «не достигнет цели, которую он последовательно излагал в течение всего времени», то есть пока не будет осуществлена необратимая и проверяемая денуклеаризация Корейского полуострова.

Он сказал, что Вашингтон хочет полностью перекрыть для КНДР доступ к финансовым ресурсам для продолжения разработки ядерной и ракетной программ. Он отметил, что у США это эффективно получается.

Ранее Трамп не исключил заключения «величайшей сделки для мира» по итогам предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Напомним, Трамп согласился на личную встречу с северокорейским лидером после получения письма от Ким Чен Ына.