Глава ЦРУ: США не собираются ослаблять давление на Северную Корею 

Соединенные Штаты собираются не ослаблять, а повышать санкционное давление на КНДР, заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Помпео.
В интервью CBS глава ЦРУ заявил, что Вашингтон «внимательно следит» за действиями Пхеньяна. «Все время, пока будут проходить эти переговоры, [санкционное] давление в отношении Северной Кореи будет продолжать повышаться», — приводит его слова ТАСС.
По словам Помпео, облегчения санкций для КНДР не будет, пока американский президент Дональд Трамп «не достигнет цели, которую он последовательно излагал в течение всего времени», то есть пока не будет осуществлена необратимая и проверяемая денуклеаризация Корейского полуострова.
Он сказал, что Вашингтон хочет полностью перекрыть для КНДР доступ к финансовым ресурсам для продолжения разработки ядерной и ракетной программ. Он отметил, что у США это эффективно получается.
Ранее Трамп не исключил заключения «величайшей сделки для мира» по итогам предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, Трамп согласился на личную встречу с северокорейским лидером после получения письма от Ким Чен Ына.