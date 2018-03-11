Трамп: переговоры с КНДР могут привести к грандиозной политической сделке

По его словам, Вашингтон в этом вопросе «пользуется серьёзной поддержкой». Трамп напомнил, что КНДР обещает приостановить пуски ракет, а также планирует денуклеаризацию.