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СМИ: Япония выделит МАГАТЭ $2,8 млн на проведение инспекции в КНДР
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СМИ: Япония выделит МАГАТЭ $2,8 млн на проведение инспекции в КНДР 

ТАСС 11 марта 2018
ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выделит Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) более 300 млн иен (около $2,8 млн) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР — в том случае, если Пхеньян даст на это согласие. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Решение было принято на фоне наметившегося прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова после того, как Пхеньян пообещал приостановить проведение ракетно-ядерных испытаний в случае проведения встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Проведение МАГАТЭ инспекций ядерных объектов в КНДР рассматривается Токио и Вашингтоном в качестве первого шага, направленного на денуклеаризацию страны. Отмечается, что эта сумма покроет большую часть расходов МАГАТЭ на проведение соответствующей инспекции.
В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.
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