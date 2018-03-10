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Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином о своей предстоящей встрече с Ким Чен Ыном
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Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином о своей предстоящей встрече с Ким Чен Ыном 

ТАСС 10 марта 2018
ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и я подробно обсудили встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Председатель Си Цзиньпин заявил мне, что он ценит, что США работает над дипломатическим урегулированием проблемы вместо того, чтобы прибегать к опасным альтернативам. Китай продолжает помогать!" — заявил Трамп.
В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном «находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира». Как отметил американский президент, сроки и место заключения этого договора «еще предстоит определить».
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