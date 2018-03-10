Ещё
Трамп в Латинской Америке обсудит демократию, безопасность и торговлю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп в Латинской Америке обсудит демократию, безопасность и торговлю 

РИА Новости 10 марта 2018
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого визита в Латинскую Америку поднимет с партнерами в регионе вопросы безопасности границ, демократии и взаимовыгодной торговли, следует из сообщения Белого дома в субботу.
"Президент с нетерпением ждет встреч с партнерами и союзниками, чтобы поделиться с ними нашими взглядами на ценности и веру в то, что обещания насчет безопасного будущего и процветания основаны на демократии, честной взаимовыгодной торговле и безопасности границ", — говорится в сообщении.
Ранее в латиноамериканских СМИ сообщалось о планах президента США Дональда Трампа посетить в середине апреля Латинскую Америку и провести встречи с президентами Колумбии и Перу.
РИА Новости: последние новости
Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ В США казнили убийцу, известного как "чулочный душитель" Полиция Остина получила сотни звонков по поводу подозрительных посылок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Атомные подлодки РФ дошли до США166
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео465
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле318
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение