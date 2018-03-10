Минобороны Японии: денуклеаризация КНДР может потребовать ощутимого давления на Пхеньян

ТОКИО, 10 марта. / ТАСС /. Давление на КНДР необходимо усиливать до тех пор, пока она не предпримет реальные шаги, направленные на отказ от развития собственной ядерной программы. Такое мнение выразил в субботу министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"До тех пор, пока не начнется серьезный диалог [с КНДР] на предварительных условиях ее денуклеаризации, необходимо различными методами усиливать давление до максимально возможного предела", — сказал он.