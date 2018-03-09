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В Белом доме назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
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В Белом доме назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Jung Yeon-je
Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только после "конкретных шагов" со стороны КНДР, заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
"Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов и конкретных действий, предпринятых Северной Кореей таким образом, чтобы президент кое-что получил (до проведения встречи)", — сказала Сандерс.
"Президент принял приглашение на том основании, что будут конкретные и верифицируемые действия (КНДР)", — добавила она.
Ранее Трамп принял приглашение Ким Чен Ына встретиться для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча должна пройти до мая.
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