В Белом доме назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном 

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только после "конкретных шагов" со стороны КНДР, заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
"Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов и конкретных действий, предпринятых Северной Кореей таким образом, чтобы президент кое-что получил (до проведения встречи)", — сказала Сандерс.
"Президент принял приглашение на том основании, что будут конкретные и верифицируемые действия (КНДР)", — добавила она.
Ранее Трамп принял приглашение Ким Чен Ына встретиться для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча должна пройти до мая.