В Белом доме назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

"Президент принял приглашение на том основании, что будут конкретные и верифицируемые действия (КНДР)", — добавила она.

Ранее Трамп принял приглашение Ким Чен Ына встретиться для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча должна пройти до мая.