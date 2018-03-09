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Минфин США заявил о работе по оказанию давления на РФ
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Минфин США заявил о работе по оказанию давления на Россию 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: AP Photo
Минфин США намерен продолжить давление на Россию, а «кремлёвский доклад» используют для разработки очередных санкций. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер во время выступления в Атлантическом совете.
«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», — сказал она.
По её словам, причинами подобной политики являются ситуация на Украине, воссоединение Крыма с Россией, а также «вмешательство» в выборы США.
Она напомнила, что министерство в конце января представило список «политиков высокого ранга и олигархов», а его анализ будет использован «при подготовке будущих санкций».
Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона собирается ввести дополнительные санкции в отношении России в ближайшие несколько недель.
2 марта американский президент Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.
Аналитик Станислав Бышок прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» новые «санкционные» заявления США.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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