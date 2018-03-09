Минфин США заявил о работе по оказанию давления на РФ

Минфин США заявил о работе по оказанию давления на Россию

«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», — сказал она. Минфин США намерен продолжить давление на Россию , а «кремлёвский доклад» используют для разработки очередных санкций. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер во время выступления в Атлантическом совете.

По её словам, причинами подобной политики являются ситуация на Украине , воссоединение Крыма с Россией, а также «вмешательство» в выборы США.

Она напомнила, что министерство в конце января представило список «политиков высокого ранга и олигархов», а его анализ будет использован «при подготовке будущих санкций».

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона собирается ввести дополнительные санкции в отношении России в ближайшие несколько недель.

2 марта американский президент Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.