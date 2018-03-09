Тиллерсон заявил о сильном желании Ким Чен Ына вступить в переговоры

По его словам, решение Трампа принять предложение о встрече не было сюрпризом, так как американский президент ранее открыто говорил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном.

Он добавил, что по мнению Трампа, сейчас настало подходящее время для этого.