Ещё
Тиллерсон заявил о сильном желании Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тиллерсон заявил о сильном желании Ким Чен Ына вступить в переговоры 

ТВ Центр 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын испытывает "сильное желание" приступить к переговорам, заявил глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что это было самым прогрессивным сообщением из того, что мы слышали, — по поводу не просто готовности Ким Чен Ына, а его сильного желания вести переговоры", — говорится в сообщении Тиллерсона на сайте госдепартамента.
По его словам, решение Трампа принять предложение о встрече не было сюрпризом, так как американский президент ранее открыто говорил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном.
Он добавил, что по мнению Трампа, сейчас настало подходящее время для этого.
Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече. Она должна состояться до мая 2018 года. В Белом доме подчеркнули, что время и место встречи будут согласованы позднее.
ТВ Центр: последние новости
Тиллерсон прокомментировал отставку с поста госсекретаря США СМИ сообщили о возможных новых отставках в США МИД назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России321
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео531
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение