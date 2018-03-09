Тиллерсон заявил о сильном желании Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын испытывает "сильное желание" приступить к переговорам, заявил глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что это было самым прогрессивным сообщением из того, что мы слышали, — по поводу не просто готовности Ким Чен Ына, а его сильного желания вести переговоры", — говорится в сообщении Тиллерсона на сайте госдепартамента.
По его словам, решение Трампа принять предложение о встрече не было сюрпризом, так как американский президент ранее открыто говорил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном.
Он добавил, что по мнению Трампа, сейчас настало подходящее время для этого.
Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече. Она должна состояться до мая 2018 года. В Белом доме подчеркнули, что время и место встречи будут согласованы позднее.