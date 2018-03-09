Ещё
Экс-советник Трампа дал показания по делу РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: экс-советник Трампа дал показания по делу РФ 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг выступает в пятницу в американской столице перед членами большого жюри по приписываемому Москве вмешательству в американские выборы 2016 года, несмотря на то, что в начале недели заявлял в интервью ряду СМИ, что не намерен идти на сотрудничество со следствием по этому делу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, 36-летний Нанберг все же согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы и подтверждает обоснованность выдвигаемых спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.
Ранее Нанбергу пришла повестка с требованием выступить с показаниями перед сформированным Мюллером большим жюри и передать в его распоряжение тысячи документов и электронных писем, касающихся бывших помощников Трампа, включая Роджера Стоуна и Картера Пейджа. Экс-советник Трампа после этого заявил, что не намерен идти на сотрудничество со спецпрокурором и не станет давать показания. Однако, как отмечает АП, Нанберг впоследствии передумал, указав, что станет сотрудничать при определенных условиях.
Как заявил агентству экс-советник, Мюллер хочет, чтобы он выступил перед большим жюри, так как пытается получить информацию, которую можно будет использовать против Стоуна. Последний, как отмечает АР, является наставником Нанберга. В связи с этим экс-советник заявил, что свидетельствовать против Стоуна он не будет.

Дело РФ

Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые Мюллер предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение закона США об иностранных агентах, дача ложных показаний. На данный момент в рамках расследования спецпрокурора обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
Помимо Мюллера расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля288
Джонсон отказался жать руку послу России190
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение