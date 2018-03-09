AP: экс-советник Трампа дал показания по делу РФ

Бывший советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг выступает в пятницу в американской столице перед членами большого жюри по приписываемому Москве вмешательству в американские выборы 2016 года, несмотря на то, что в начале недели заявлял в интервью ряду СМИ, что не намерен идти на сотрудничество со следствием по этому делу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, 36-летний Нанберг все же согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы и подтверждает обоснованность выдвигаемых спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.

Ранее Нанбергу пришла повестка с требованием выступить с показаниями перед сформированным Мюллером большим жюри и передать в его распоряжение тысячи документов и электронных писем, касающихся бывших помощников Трампа, включая Роджера Стоуна и Картера Пейджа. Экс-советник Трампа после этого заявил, что не намерен идти на сотрудничество со спецпрокурором и не станет давать показания. Однако, как отмечает АП, Нанберг впоследствии передумал, указав, что станет сотрудничать при определенных условиях.

Как заявил агентству экс-советник, Мюллер хочет, чтобы он выступил перед большим жюри, так как пытается получить информацию, которую можно будет использовать против Стоуна. Последний, как отмечает АР, является наставником Нанберга. В связи с этим экс-советник заявил, что свидетельствовать против Стоуна он не будет. Дело РФ

Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые Мюллер предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу , не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение закона США об иностранных агентах, дача ложных показаний. На данный момент в рамках расследования спецпрокурора обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.