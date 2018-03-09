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Барак Обама хочет вести ток-шоу на Netflix
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Барак Обама хочет вести ток-шоу на Netflix 

Игромания.ру 9 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что бывший президент США Барак Обама ведёт переговоры с каналом Netflix. Если они увенчаются успехом, то Обама и его жена Мишель станут ведущими и продюсерами нового ток-шоу.
По данным «Нью-Йорк таймс» Обама не собирается обсуждать политику и тем паче критиковать действующего президента США, Дональда Трампа. Вместо этого от него ждут «вдохновляющих историй». Предположительно Барак Обама будет обсуждать здравоохранение, мигрантов, изменение климата и прочие насущные проблемы. Мишель Обаме собираются доверить беседы о правильном питании.
Пока что неизвестно, придут ли стороны к соглашению, и сколько канал готов заплатить за эксклюзивный экс-президентский контент. Но, если предложение Netflix не устроит бывшего президента, то есть данные, что подобное шоу хотели бы транслировать каналы Apple и Amazon. Сам Барак Обама после отставки зарабатывает лекциями, вдобавок супруги работают над мемуарами, за которые получат 65 миллионов долларов каждый.
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