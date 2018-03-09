Американские беспилотники заметили над Донбассом

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 вошел в воздушное пространство Украины и направился к линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar. Он вылетел с базы Сигонелла в Италии

В четверг, 8 марта, стало известно, что такой же аппарат провел разведку в небе над Крымом . Беспилотник провел разведку на высоте 16 километров над западным и южным побережьями полуострова.

Это второй за две несколько недель американский самолет, который заметили у российских морских границ. Разведывательный EP-3E Aries II летал у побережья Крыма и Краснодарского края 26 февраля.

Беспилотник над Донбассом замечали в середине февраля. Проведя разведу, он направился в сторону российской границы.