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Американские политики опасаются военной мощи России
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Американские политики опасаются военной мощи России, заявил Джабаров 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Американские политики опасаются возрастающей военной мощи России, именно поэтому часть из них выступила с предложением о возобновлении диалога с Москвой по ряду ключевых вопросов, включая военную сферу, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина о новом оружии.
"Американские политики опасаются возрастающей военной мощи России и стали говорить о необходимости переговоров между нашими странами по многим ключевым вопросам, включая сферу вооружения", — сказал Джабаров.
"Это защитная реакция, скорее всего, американские политики привлекали экспертов, обсуждали сложившуюся ситуацию, тем более, после оглашения послания президента РФ. Теперь они стали говорить о необходимости переговоров", — подчеркнул парламентарий.
По его мнению, американцы либо просто хотят выгадать время, либо понимают, что путь, который они ранее выбрали тупиковый.
"Ряд из них, возможно, действительно понимают, что нужно садиться с нами за стол переговоров", — отметил Джабаров.
Он уверен, что при диалоге стороны должны выступать как равноправные партнеры.
Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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