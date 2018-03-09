Американские политики опасаются военной мощи России, заявил Джабаров

"Американские политики опасаются возрастающей военной мощи России и стали говорить о необходимости переговоров между нашими странами по многим ключевым вопросам, включая сферу вооружения", — сказал Джабаров. Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина о новом оружии.

"Это защитная реакция, скорее всего, американские политики привлекали экспертов, обсуждали сложившуюся ситуацию, тем более, после оглашения послания президента РФ. Теперь они стали говорить о необходимости переговоров", — подчеркнул парламентарий.

"Ряд из них, возможно, действительно понимают, что нужно садиться с нами за стол переговоров", — отметил Джабаров. По его мнению, американцы либо просто хотят выгадать время, либо понимают, что путь, который они ранее выбрали тупиковый.

Он уверен, что при диалоге стороны должны выступать как равноправные партнеры.

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".