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«Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке»
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Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке, заявили в Госдуме 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа может оказать существенную разрядку в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы Северной Кореи, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как ранее заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.
"Встреча Ким Чен Ына и Трампа может оказать существенную разрядку в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы КНДР. Диалог — это, собственно, то, за что всегда выступала Россия. Надеемся, что эти переговоры действительно состоятся и принесут конкретные результаты для нормализации ситуации на Корейском полуострове", — сказал Слуцкий журналистам.
"Также надеемся, что высказанная готовность к встрече отразиться на общей линии США в отношении Пхеньяна и провокации руководства КНДР прекратятся, а Северная Корея, в свою очередь, не станет нарушать резолюции СБ ООН и осуществлять новые ракетные испытания", — добавил он.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".
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