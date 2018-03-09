Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке, заявили в Госдуме

Как ранее заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

"Встреча Ким Чен Ына и Трампа может оказать существенную разрядку в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы КНДР. Диалог — это, собственно, то, за что всегда выступала Россия . Надеемся, что эти переговоры действительно состоятся и принесут конкретные результаты для нормализации ситуации на Корейском полуострове", — сказал Слуцкий журналистам.

"Также надеемся, что высказанная готовность к встрече отразиться на общей линии США в отношении Пхеньяна и провокации руководства КНДР прекратятся, а Северная Корея, в свою очередь, не станет нарушать резолюции СБ ООН и осуществлять новые ракетные испытания", — добавил он.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".