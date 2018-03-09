Абэ посетит США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле посетит США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, об этом глава японского правительства заявил журналистам.
«У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом», — цитирует Абэ газета «Известия».
При этом он отметил, что «оценил перемены» в риторике КНДР, «продемонстрировавшей готовность к денуклеаризации».
Ранее Абэ выступил за максимальное давление на КНДР, несмотря на готовность Пхеньяна к переговорам.