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Абэ посетит США
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Абэ посетит США в апреле для встречи с Трампом 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле посетит США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, об этом глава японского правительства заявил журналистам.
«У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом», — цитирует Абэ газета «Известия».
При этом он отметил, что «оценил перемены» в риторике КНДР, «продемонстрировавшей готовность к денуклеаризации».
Ранее Абэ выступил за максимальное давление на КНДР, несмотря на готовность Пхеньяна к переговорам.
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