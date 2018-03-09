Ещё
Трамп назвал возможную встречу с Ким Чен Ыном «выгодной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал возможную встречу с Ким Чен Ыном «выгодной для всех сторон» 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что диалог на высоком уровне между КНДР и США будет в интересах всех сторон, сообщает Центральное телевидение Китая.
Беседа состоялась в пятницу по инициативе американской стороны.
"Трамп заявил, что в последнее время наблюдаются позитивные сдвиги вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. Северокорейская сторона продемонстрировала позитивный подход. Если США и КНДР смогут провести диалог на высоком уровне, то это будет в интересах всех сторон", — приводит слова Трампа телеканал.
Трамп также выразил надежду на то, что в конечном итоге проблема Корейского полуострова будет решена мирным путем.
Он поблагодарил Китай за важную роль, которую он играет в урегулировании проблемы.
По сообщению телеканала, Трамп выразил готовность Вашингтона и дальше поддерживать тесный диалог с Пекином по северокорейской проблематике.
РИА Новости: последние новости
Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ В США казнили убийцу, известного как "чулочный душитель" Приход Помпео может усилить антироссийскую риторику, заявил Слуцкий
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России321
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео531
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение