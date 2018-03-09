США пообещали $11 млн за головы главарей трех группировок

США пообещали $11 млн за головы главарей трех пакистанских группировок

Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря пакистанской группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" муллы Фазлуллы.

Кроме того, как отметило в распространенном в четверг заявлении американское внешнеполитическое ведомство, по $3 млн предлагается за головы главарей двух других связанных с "Техрик-и-талибан Пакистан " группировок — Абдулы Вали ("Джамаат-уль-Ахрар") и Мангала Багха ("Лашкар— и-ислам").

"Абдула Вали — главарь группировки "Джамаат-уль-Ахрар". Под его руководством были организованы многочисленные нападения на гражданских лиц, представителей религиозных меньшинств, военных и полицейских. Группировка ответственна за убийство двух пакистанских сотрудников американского консульства в Пешаваре в начале марта 2016 года", — говорится в заявлении. Мулла Фазлулла — один из самых известных и разыскиваемых главарей пакистанских талибов. "Он возглавляет террористическую организацию, которая взяла на себя ответственность за многочисленные теракты, направленные против пакистанских и американских интересов, — подчеркнул Госдепартамент. — В 2015 году он был включен в США в список террористов".

"Мангал Багх — главарь группировки "Лашкар-и-ислам". Под его руководством "Лашкар-и-ислам" совершала нападения на конвои НАТО. Она получает доходы от наркоторговли, похищения людей и сбора "налогов" с тех, кто перевозит свои торговые грузы между Пакистаном и Афганистаном. В сентябре 2007 года правительство Пакистана предложило вознаграждение в размере примерно $60 тыс. за информацию, которая приведет к его аресту", — указывается в заявлении. Пакистанская "Джамаат-уль-Ахрар" примкнула к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ) в сентябре 2014 года. Она была создана в августе 2014 году после раскола в "Техрик-и-талибан Пакистан".

По словам Госдепартамента, каждый из этих главарей "совершил акты терроризма, угрожающие безопасности США и их граждан".

"Одной из заявленных целей "Техрик-и-талибан Пакистан" является также вывод сил коалиции из Афганистана. Эта группировка тесно связана с "Аль-Каидой" и с 2008 года неоднократно угрожала организовать теракты на территории США", — заметило ведомство. Программа вознаграждения

Программа Госдепартамента Rewards for Justice реализуется с 1984 года. В настоящее время самую большую сумму — $25 млн — Вашингтон предлагает за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади . США объявили его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял филиал "Аль-Каиды" в Ираке . 4 октября 2011 года американские власти пообещали сразу $10 млн долларов за его голову.

В 2013 году, через два года после устранения американскими спецназовцами в пригороде Исламабада главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, аль-Багдади порвал связи с новым руководством группировки. Госдепартамент 16 декабря 2016 года увеличил вознаграждение до $25 млн Столько же Вашингтон обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане. Ранее американцы были готовы выложить $27 млн за бен Ладена.

Программа, как утверждает Госдепартамент, приносит свои плоды. На сайте ведомства говорится, что за содействие в поиске террористов или за сведения, позволившие предотвратить теракт, Вашингтон выплатил с 1984 года в общей сложности свыше $145 млн более чем 90 информаторам. $30 млн получил осведомитель, выдавший в июле 2003 года местонахождение сыновей тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна — Удея и Кусея. Они были убиты во время штурма американскими спецназовцами одной из вилл в Мосуле.