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Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписано без США
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Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписано без США 

Российская Газета 9 марта 2018
Фото: Российская Газета
Обновленное соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) подписали главы МИД одиннадцати стран Азии и Америки, сообщает внешнеполитическое ведомство Чили.
"Это произошло в тот момент, когда некоторые страны склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили", — говорится в заявлении чилийского МИД в Twitter.
Документ, получивший название «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства», предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран, включая Австралию, Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Чили и Японию. Вместе они составляют порядка 13,5 процентов от мировой экономики, в этих странах проживают 480 миллионов человек.
Переговоры о Транстихоокеанском партнерстве длились несколько лет. Прежний глава администрации Барак Обама поддерживал создание этого союза. Однако сразу же после вступления в должность президент Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона участвовать в соглашении, так как оно, по его мнению, не учитывает американские интересы и не соответствует политике «Америка прежде всего».
Вместо участия в соглашении США взяли курс на двусторонние договоры с каждой из стран-участниц партнерства. Члены TPP надеются, что в будущем США пересмотрят свою политику.
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