Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве подписано без США

Обновленное соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) подписали главы МИД одиннадцати стран Азии и Америки, сообщает внешнеполитическое ведомство Чили

"Это произошло в тот момент, когда некоторые страны склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США , а в Чили", — говорится в заявлении чилийского МИД в Twitter.

Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Документ, получивший название «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства», предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран, включая Австралию Сингапур , Чили и Японию . Вместе они составляют порядка 13,5 процентов от мировой экономики, в этих странах проживают 480 миллионов человек.

Переговоры о Транстихоокеанском партнерстве длились несколько лет. Прежний глава администрации Барак Обама поддерживал создание этого союза. Однако сразу же после вступления в должность президент Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона участвовать в соглашении, так как оно, по его мнению, не учитывает американские интересы и не соответствует политике «Америка прежде всего».

Вместо участия в соглашении США взяли курс на двусторонние договоры с каждой из стран-участниц партнерства. Члены TPP надеются, что в будущем США пересмотрят свою политику.