Тиллерсон не исключил встречи с Лавровым в Эфиопии 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эфиопии, но признал, что в графике ее нет.
"Что касается встречи с министром иностранных дел (России) Лавровым, я уже потерял счет нашим встречам в прошлом году. Поэтому любое предположение о том, что мы отказываемся от дипломатических контактов — это просто настоящая глупость… Я еще пару дней назад был не в курсе того, что министр иностранных дел Лавров будет здесь в это же время. Я до моего вылета сюда был не в курсе желания организовать встречу. Мой график сверстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира. И у нас есть номера телефонов друг друга, и мы ими пользуемся", сказал Тиллерсон журналистам в Аддис-Абебе, его слова приводит пресс-служба госдепартамента США.