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Иран не будет обсуждать с США присутствие на Ближнем Втосоке
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Иран не будет обсуждать с США свое присутствие в ближневосточном регионе 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в четверг, что Иран не собирается вести переговоры с США и европейскими странами о своем присутствии в ближневосточном регионе, говорится в сообщении на его сайте.
"Европейские страны приезжают и говорят, что хотят вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Какое ваше дело? Почему вы здесь? Это наш регион", — заявил Хаменеи.
"Мы должны вести переговоры о присутствии в регионе с правительствами стран региона или с вами (США — ред.)? С вами мы поговорим тогда, когда захотим присутствовать в США!", — добавил он.
Кроме того, по словам верховного лидера Ирана, "несмотря на повсеместное коррумпированное и крамольное присутствие США, они регулярно высказывают недовольство по поводу присутствия Ирана в регионе".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявили о важности противостояния "дестабилизирующим действиям" Ирана в регионе.
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