Тиллерсон отметил «позитивные знаки» со стороны КНДР

Тиллерсон отметил «потенциально позитивные знаки» со стороны КНДР

По мнению дипломата, Соединённым Штатам необходимо быть «очень проницательными» в отношении КНДР.

Тиллерсон добавил, что пока не уверен, что есть надлежащие условия для переговоров с Пхеньяном

Ранее в СМИ появилась информация, что представитель Южной Кореи отправится в США с «засекреченным посланием от руководства КНДР» после визита в Северную Корею.