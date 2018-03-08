Тиллерсон отметил «позитивные знаки» со стороны КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что со стороны Северной Кореи исходят «потенциально позитивные знаки». Как сообщает Associated Press, при этом министр отметил, что стороны ещё далеки от переговоров.
По мнению дипломата, Соединённым Штатам необходимо быть «очень проницательными» в отношении КНДР.
Тиллерсон добавил, что пока не уверен, что есть надлежащие условия для переговоров с Пхеньяном.
Ранее в СМИ появилась информация, что представитель Южной Кореи отправится в США с «засекреченным посланием от руководства КНДР» после визита в Северную Корею.
7 марта американский лидер Дональд Трамп положительно оценил усилия КНДР по налаживанию диалога с Южной Кореей.
Аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал тактику американской стороны в ситуации с КНДР.