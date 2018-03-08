Глава минобороны Эстонии считает, что надо увеличить мобильность войск НАТО

Луйк встретился в Вашингтоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года.

Говоря о предстоящем саммите НАТО, Луйк заявил о необходимости увеличить мобильность войск альянса. «Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы», — сказал Луйк.

Мэттис поблагодарил Эстонию за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан