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Зять Трампа встретился с президентом Мексики
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Зять Трампа встретился с президентом Мексики 

Газета.Ru 8 марта 2018
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и старший советник Белого дома, встретился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето на фоне нарастания напряжения по вопросам североамериканской зоны свободной торговли и строительства мексиканской стены. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Министр иностранных дел Мексики заявил, что политики обсудили широкий круг проблем, в том числе борьбу с организованной преступностью, наркотрафиком и продолжающееся в данный момент реформирование североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). О подробностях переговоров министр не рассказал.
Также Reuters сообщает, что Кушнер и Пенья Ньето сошлись на мнении, что возможная встреча президентов Мексики и США могла бы помочь странам продвинуться в вопросах иммиграции, НАФТА и безопасности.
Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал стоимость стены на границе с Мексикой.
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