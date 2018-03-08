Зять Трампа встретился с президентом Мексики

Министр иностранных дел Мексики заявил, что политики обсудили широкий круг проблем, в том числе борьбу с организованной преступностью, наркотрафиком и продолжающееся в данный момент реформирование североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). О подробностях переговоров министр не рассказал.

Также Reuters сообщает, что Кушнер и Пенья Ньето сошлись на мнении, что возможная встреча президентов Мексики и США могла бы помочь странам продвинуться в вопросах иммиграции, НАФТА и безопасности.