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Трамп обсудил с Абэ предстоящие переговоры с КНДР
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Трамп обсудил с Абэ предстоящие переговоры с КНДР 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Поговорил с премьер-министром Японии Абэ, который с энтузиазмом воспринял переговоры с Северной Кореей», — написал он в Twitter.
Американский лидер добавил, что также обсуждался вопрос более эффективной торговли с США
«Сейчас у нас огромный торговый дефицит в $100 млрд — это нечестно и неконструктивно. Всё это заработает!» — подчеркнул Трамп.
Ранее президент США рассказал о разговоре с главой КНР Си Цзиньпином на тему встречи с Ким Чен Ыном.
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