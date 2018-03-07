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В Совфеде ответили Нацразведке США по поводу санкций
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В Совфеде ответили Нацразведке США по поводу санкций 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса о том, что Россия справляется с введенными санкциями, сообщает RT.
"Уже все поняли, не только глава Национальной разведки США, что Россия справляется с санкциями. Более того, попытки введения новых санкций никакого воздействия на экономику и политику России не имеют. США в значительной степени испортили отношения с Европой, в том числе тем, что заставляли европейцев присоединяться к антироссийским санкциям, которые нанесли европейской экономике серьезный урон", — отметил он.
Ранее глава нацразведки США назвал срок введения новых санкций против России.
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