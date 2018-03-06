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США готовы «защищать» страны Балтии от России
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Умер Александр Павловский

В США заявили, что готовы «защищать» страны Балтии от России 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
США будут и дальше поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в противодействии попыткам России вмешиваться в дела этих стран, заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.
"Наши отношения с государствами Балтии прочные и продолжительные, укрепленные в годы советской оккупации, когда США отказались признать их включение в СССР. Сегодня наши балтийские союзники вновь сталкиваются с Кремлем, который хочет подорвать, вмешаться и запугать. США должны твердо поддерживать своих союзников, поскольку мы работаем вместе, чтобы противостоять этим агрессивным актам", — говорится в заявлении Ройса по итогам его встречи с главами МИД прибалтийских стран.
Накануне министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии встречались в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и высказали свои опасения по поводу "гибридной угрозы" со стороны России.
Слова о якобы существующей угрозе со стороны России периодически звучат из уст западных политиков, в том числе из прибалтийских стран. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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