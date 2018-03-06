США готовы «защищать» страны Балтии от России

В США заявили, что готовы «защищать» страны Балтии от России

Накануне министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии встречались в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и высказали свои опасения по поводу "гибридной угрозы" со стороны России.