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США ждут укрепления России в Центральной Азии
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США ждут укрепления России в Центральной Азии из-за угрозы ИГ в Афганистане 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Разведка США ожидает укрепления позиций России в Центральной Азии из-за угрозы, которая исходит из Афганистана со стороны запрещенной в России, США и других странах группировки "Исламское государство", заявил директор американской разведки Дэниел Коутс.
"Россия будет оказывать давление на лидеров Центральной Азии с тем, чтобы они сократили общение с Вашингтоном и поддержали инициативы России в сфере экономики и безопасности. При этом обеспокоенность ИГ в Афганистане подтолкнет Москву к усилению своих позиций в регионе", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу.
"Плохое государственное управление и слабые экономики повышают риск радикализации, особенно среди многих жителей Центральной Азии, которые ездят в Россию или другие страны на работу. Это угроза и Центральной Азии, и России, и Западу", — говорится в документе.
По мнению Коутса, Китай также продолжит экспансию в регионе, хотя в области безопасности и политики не будет вступать в противоречия с Москвой.
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