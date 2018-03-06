США ждут укрепления России в Центральной Азии из-за угрозы ИГ в Афганистане

"Россия будет оказывать давление на лидеров Центральной Азии с тем, чтобы они сократили общение с Вашингтоном и поддержали инициативы России в сфере экономики и безопасности. При этом обеспокоенность ИГ в Афганистане подтолкнет Москву к усилению своих позиций в регионе", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу. Разведка США ожидает укрепления позиций России в Центральной Азии из-за угрозы, которая исходит из Афганистана со стороны запрещенной в России, США и других странах группировки "Исламское государство" , заявил директор американской разведки Дэниел Коутс

"Плохое государственное управление и слабые экономики повышают риск радикализации, особенно среди многих жителей Центральной Азии, которые ездят в Россию или другие страны на работу. Это угроза и Центральной Азии, и России, и Западу", — говорится в документе.