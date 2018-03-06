В США назвали условия предоставления убежища Рыбке

Служба гражданства и иммиграции США объяснила условия предоставления убежища в стране, за которым ранее к американским властям обратилась гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).
Ранее полиция Паттайи арестовала десять человек, среди которых была Вашукевич, восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии, за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища. Вашукевич также заявила что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда.
"Ходатайства о предоставлении убежища являются конфиденциальными в соответствии с иммиграционным законодательством, и мы не можем обсуждать информацию, содержащуюся в ходатайствах о предоставлении убежища или относящуюся к ним, в том числе о том, подал ли человек заявление или нет", — заявил РИА Новости представитель Служба гражданства и иммиграции Джоанн Тэлбот.
Она отметила, что для того, чтобы претендовать на убежище, человек должен доказать, что в прошлом он "подвергался преследованиям или обоснованно опасался будущих преследований по причине расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".
"Каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается на индивидуальной основе с учетом фактов, касающихся конкретного заявителя, соответствующих условий страны и всех применимых законов, постановлений и соответствующих административных и судебных решений", — добавила Тэлбот.
В понедельник в американском посольстве в Минске, комментируя информацию об обращении Вашукевич в США за политубежищем сообщили, что просящий политического убежища в США должен находиться на территории этой страны, а за пределами США можно обратиться за статусом беженца. —0-