В США назвали условия предоставления убежища Рыбке

"Каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается на индивидуальной основе с учетом фактов, касающихся конкретного заявителя, соответствующих условий страны и всех применимых законов, постановлений и соответствующих административных и судебных решений", — добавила Тэлбот.

Она отметила, что для того, чтобы претендовать на убежище, человек должен доказать, что в прошлом он "подвергался преследованиям или обоснованно опасался будущих преследований по причине расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".