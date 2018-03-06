США ожидают от России попыток повлиять на выборы

"Москва хочет создать барьеры, которые снижают доверие и веру в демократические процессы, ослабляют партнерство США с европейскими союзниками, подрывают западные санкции, поощряют антиамериканские политические взгляды и противостоят усилиям по интеграции Украины и других бывших советских государств в европейские институты", — заявил Коутс.

"Промежуточные выборы в США в 2018 году являются потенциальной целью российских операций влияния", — говорится в показаниях. Выборы в США проходят каждые два года — те, что не совпадают с президентскими, называют "промежуточными". Главные промежуточные выборы — федеральные, в сенат и палату представителей США.